Мужчина едва увернулся от столкновения с минивэном, а также - от летевших на него обломков дорожного ограждения.

Мотоциклист едва не погиб и невозмутимо поехал дальше. Об этом рассказали журналисты издания Asia One. Они прокомментировали ролик, размещенный на аккаунте в Facebook Roads.SG. На кадрах показано, что мужчина на байке двигается по плотине Ишунь. Неожиданно водитель минивэна, который двигался в противоположном направлении, потерял управление транспортным средством. Машина врезалась в разделительный барьер, а затем - выехала на встречную полосу.

Мотоциклист чудом смог не столкнуться с минивэном. Он также избежал обломков заграждения, которые летели на него. О ДТП стало известно благодаря записи с камеры видеорегистратора.

Сам байкер не удивился произошедшему и продолжил свой маршрут.

Мотоциклист сделал сальто после столкновения с иномаркой на Заневском.

Видео: FB / ROADS.sg