Смертельное ДТП с мотоциклистом на мосту в Волгограде попало на видео

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора автомобиля очевидца.

В Волгограде на мосту мотоциклист разбился насмерть.

Авария произошла накануне вечером 26 октября. В результате ДТП погиб мотоциклист и пострадало несколько человек и автомобилей. Как удалось установить, мотоциклист ехал на большой скорости, лавируя между машинами и в один из моментов не справился с управлением.

Байкер задел попутный Mitsubishi Pajero Sport, после чего его вынесло на встречку, где он столкнулся в лоб с "Рено Логан". От удара иномарку перевернуло на крышу. После столкновения с "Рено" мотоцикл отбросило еще на 2 автомобиля, "Датсун" и ВАЗ.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, что байкер мчится, перестраиваясь из ряда в ряд.

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Видео: YouTube/бешеные сварщики