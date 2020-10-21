Мотоциклист сделал сальто после столкновения с иномаркой на Заневском

Утром с среду, 21 октября, на перекрестке проспектов Энергетиков и Заневского произошло ДТП: иномарка столкнулась с мотоциклистом. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.
Как выяснилось, машина "Хендай Солярис" поворачивала налево с Заневского проспекта и не пропустила встречного мотоциклиста. Удар оказался настолько сильным, что двухколесный транспорт вместе с его водителем перевернуло в воздухе, однако мотоциклист смог самостоятельно встать после столкновения.
В каком состоянии находится пострадавший сейчас, неизвестно.
Ранее мы писали, что на перекрёстке Седова и Елизарова произошла авария с каршерингом.
Видео: Piter.TV
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