Мотоциклист сделал сальто после столкновения с иномаркой на Заневском

Машина не пропустила мотоцикл, поворачивая с перекрестка налево.

Утром с среду, 21 октября, на перекрестке проспектов Энергетиков и Заневского произошло ДТП: иномарка столкнулась с мотоциклистом. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как выяснилось, машина "Хендай Солярис" поворачивала налево с Заневского проспекта и не пропустила встречного мотоциклиста. Удар оказался настолько сильным, что двухколесный транспорт вместе с его водителем перевернуло в воздухе, однако мотоциклист смог самостоятельно встать после столкновения.

В каком состоянии находится пострадавший сейчас, неизвестно.

Ранее мы писали, что на перекрёстке Седова и Елизарова произошла авария с каршерингом.

Видео: Piter.TV