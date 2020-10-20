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На перекрёстке Седова и Елизарова произошла авария с каршерингом

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером во вторник, 20 октября, на перекрёстке Седова и Елизарова произошла авария с каршерингом. 

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. Видно, что водитель каршеринга начинает выполнять левый поворjт на перекрестке и, по всей видимости, увидел встречный автомобиль, потому как резко затормозил. Однако избежать аварии не удалось. Судя по всему, один из участников превысил скоростной режим, а другой не убедился в безопасности маневра. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на трассе Р-21 "Солярис" влетел в бетономешалку.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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