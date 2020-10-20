На трассе Р-21 "Солярис" влетел в бетономешалку

Передняя часть легкового авто сильно повреждена.

Вечером во вторник, 20 октября, на 20 километре трассы "Кола" произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, столкнулись "Хендай Солярис" и бетономешалка. Передняя часть легкового авто сильно повреждена. В распоряжении редакции оказались кадры с места происшествия. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Судить об обстоятельствах столкновения также непросто. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало.

Ранее мы писали, что на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы произошла авария.

Видео: Piter.TV