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На перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы произошла авария

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем во вторник, 20 октября, стало известно, что на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы произошла авария.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля, решая "проскочить" перекресток и не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать в тот момент, когда водитель встречного "Транзита" на большой скорости ехал прямо. Пешеходу повезло: авария произошла в нескольких метрах от перехода. 

Ранее мы писали, что на КАД в районе Кудрово образовалась пробка из-за ДТП.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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