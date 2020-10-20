Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем во вторник, 20 октября, стало известно, что на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы произошла авария.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля, решая "проскочить" перекресток и не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать в тот момент, когда водитель встречного "Транзита" на большой скорости ехал прямо. Пешеходу повезло: авария произошла в нескольких метрах от перехода.

Ранее мы писали, что на КАД в районе Кудрово образовалась пробка из-за ДТП.

Видео: Piter.TV