На КАД в районе Кудрово образовалась пробка из-за ДТП

Машины заняли две полосы.

На внутренней стороне КАД между развязкой с проспектом Косыгина и развязкой с Народной улицей образовалась пробка. Этому поспособствовало ДТП, которое произошло на трассе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водители утверждают, что дорогу перегородили три легковых авто. Машины заняли две полосы для движения. Судя по кадрам, авто получили несерьезные повреждения.

На момент публикации пробка на участке составляет 4 км.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвый петербуржец обжег ягодицы при автомобильном пожаре на Варфоломеевской.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK