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На КАД в районе Кудрово образовалась пробка из-за ДТП

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Машины заняли две полосы.

На внутренней стороне КАД между развязкой с проспектом Косыгина и развязкой с Народной улицей образовалась пробка. Этому поспособствовало ДТП, которое произошло на трассе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водители утверждают, что дорогу перегородили три легковых авто. Машины заняли две полосы для движения. Судя по кадрам, авто получили несерьезные повреждения. 

На момент публикации пробка на участке составляет 4 км. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвый петербуржец обжег ягодицы при автомобильном пожаре на Варфоломеевской. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, кад, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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