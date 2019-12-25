Мостовой поделился эмоциями от чемпионства "Зенита"

Полузащитник поделился, что на игру пришли его родители.

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой в видео на YouTube поделился эмоциями от чемпионства петербуржцев. Напомним, 2 мая сине-бело-голубые стали чемпионами России в седьмой раз, победив "Локомотив" со счетом 6:1 в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

Футболист рассказал, что испытал потрясающие эмоции. Игроки команды восприняли победу спокойно, ведь это было не первое чемпионство. Также Мостовой сообщил, что на игру пришли его родители.

Напомним, "Зенит" продлил контракт с Андреем Мостовым. Футболист был признан лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля. Футболист стал третьим на отрезке по количеству касаний мяча

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Фото: пресс-служба "Зенит"