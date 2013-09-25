Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на Евро

В заявку попали семь игроков "Зенита".

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав футболистов, которые будут представлять нашу страну на Евро 2021. В заявку попали 30 игроков, семь из который выступают за петербургский "Зенит". Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).





Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко ("Спартак" Москва).

Защитники: Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо" Москва), Резиуан Мирзов ("Химки").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Фото: РФС