"Зенит" продлил контракт с Андреем Мостовым

Игрок стал одним из заметных футболистов команды за последнее время.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с игроком Андреем Мостовым. Сообщение было опубликовано 5 мая.

Пресс-служба сине-бело-голубых рассказала, что новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24.

Андрей Мостовой был признан лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля. Футболист стал третьим на отрезке по количеству касаний мяча (больше было только у Магомеда Оздоева и Дугласа Сантоса), отметился блестящим прострелом на Дугласа в контратаке, в добавленное время матча с "Ротором" результативно завершил быстрый прорыв.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"