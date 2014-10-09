"Зенит" продлил контракт с Андреем Мостовым

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с игроком Андреем Мостовым. Сообщение было опубликовано 5 мая.
Пресс-служба сине-бело-голубых рассказала, что новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24.
Андрей Мостовой был признан лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля. Футболист стал третьим на отрезке по количеству касаний мяча (больше было только у Магомеда Оздоева и Дугласа Сантоса), отметился блестящим прострелом на Дугласа в контратаке, в добавленное время матча с "Ротором" результативно завершил быстрый прорыв.
Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
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