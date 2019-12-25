  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" разгромил "Ротор" в матче РПЛ
Сегодня, 18:12
148
kraratau27

"Зенит" разгромил "Ротор" в матче РПЛ

0 0

Игра закончилась со счетом 6:0.

Игра "Зенит" - "Ротор" в матче 27-го тура российского футбольного чемпионата закончилась победой сине-бело-голубых.

На "Газпром-Арене" в Петербурге завершился матч российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и "Ротором" из Волгограда. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

На 45-й минуте в собственные ворота гол забил защитник волгоградской команды Соломон Кверквелия. Позже в составе хозяев отличился бразильский футболист Малком, который забил гол на 56-й минуте. Спустя 9 минут счет стал 3:0 благодаря Андрею Мостовому. Капитан "Зенита" Артем Дзюба забил мяч в ворота на 75-й минуте. Спустя три минуты полузащитник Александр Ерохин забил пятый гол. Игра закончилась со счетом 6:0 благодаря Алексею Сутормину, который отличился на 87-й минуте.

Ранее Piter.tv стало известно, какие матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург.

Фото: Piter.tv

 

Теги: зенит, ротор
Категории: Спорт, Куда сходить в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии