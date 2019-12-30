Мост Благовещенск-Хэйхэ готов к вводу в эксплуатацию

Первый автомобильный мост из России в Китай Благовещенск-Хэйхэ прошел приемочные испытания. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу филиала компании по развитию моста "Амур (Хэйлунцзян)" Евгения Королькова.
Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом
заявил спикер
На данный момент конструкция в Амурской области готова к началу эксплуатации. Минвостокразвития предоставило разрешение на ввод. Транспортное движение будет открыто после сдачи моста. Над созданием инфраструктурного объекта трудились российские и китайские специалисты. Конструкция возводилась в регионе с декабря 2016 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года.
Видео: YouTube/Anton Sasin, ИНЦИДЕНТ
Обсуждение ( 0 )