Чиновникам придется изменять проект на российской стороне.

Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года. Переправа через Амур начнет функционировать не к июлю, а к концу следующего года. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Спикер добавил, что придется делать новый проект, так как опоры на отечественной стороне моста поставлены глубже заявленного.

Там дно вымыло, и проект объективно нужно менять. Я такое поручение делал объяснил чиновник

Напомним, что мост соединит российское Нижнеленинское с китайским городом Тунцзян. На завершение строительства необходимо около 2 млрд. рублей. Замену проекта подрядчики собираются проводить без привлечения федеральных средств. Они выступают в качестве концессионера. Решение нужно согласовать с иностранными коллегами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Благовещенске достроен мост через Амур в Китай.

Видео: YouTube/Far East