Игра закончилась со счетом 4:1.

Московское "Динамо" в день своего 75-летия обыграло "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась вечером 22 ноября на "ВТБ Арене" в российской столице. Встреча завершилась с результатом 4:1. В составе клуба победителей шайбы в ворота противников на 15, 17 и 25, 59 минутах забили спортсмены Антон Ведин, Станислав Галиев (реализовал дубль), а также Эрик О"Делл. Со стороны гостей отличился на 15 минуте Паркер Фу.

Напомним, что капитан хоккейной команды "Динамо" Вадим Шипачев провел свой 800-й матч в рамках КХЛ, включая игры как регулярных чемпионатов, так и плей-офф. Во встрече против "Куньлуня" форвард отметился двумя голевыми передачами. В настоящее время московский клуб поднялся на первую позицию в турнирном списке Западной конференции.

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