Хоккеисты "Спартака" и "Йокерита" устроили драку на старте матча КХЛ

Игра завершилась победой финнов со счетом 6:1.

Хоккеисты "Спартака" и "Йокерита" устроили драку на старте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Силовым методом решения конфликта решили воспользоваться двое хоккеистов из московского клуба против двоих представителей финской сборной. Речь идет о Олеге Евенко и Никите Соколове, а также Марко Анттиле и Маркусе Хянникяйнене. Оба поединка закончились победами российских защитников. По результатам драк участники получили по пятиминутном удалению с ледовой арены.

Известно, что за Евенко штраф отбывал Игорь Швырев. После драки хоккеисты "Йокерита" забросили в течение четырех минут две шайбы в ворота хозяев ледовой арены. В итоге матч завершился с результатом с 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в воротах проигравших спортсменов на 3,4, 16, 24, 35 и 57 минутах отметились Юлиус Юнттила, Тему Турунен, Брайан О"Нилл, Петтери Линдбом, Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Со стороны "Спартака" отличился на 37 минуте Сергей Широков.

Напомним, что голкипер Оскар Данск сменил на посту Алексея Красикова в воротах "Спартака". Такое решение тренерский состав принял после третьей пропущенной шайбы от финнов.

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