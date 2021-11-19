Московский "Спартак" одержал волевую победу над "Барысом"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Московский "Спартак" одержал волевую победу над казахстанским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась вечером 178 ноября в российской столице. Москвичи прервали собственную проигрышную серию, которая продлилась до трех поражений. Встреча завершилась с результатом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) в пользу хозяев ледовой арены.

Со стороны команды победителей дубль на 40 и 50 минутах формил Йори Лехтеря. Также на 34, 52 и 53 минутах матча отметились спортсмены Александр Хохлачев, Дмитрий Кургышев и Александр Никишин. Гости забросили шайбы в ворота оппонентом на 8 и 12 минутах игры усилиями хоккеистов Никиты Михайлиса и Егора Петухова

Напомним, что в первом матче команд в текущем сезоне КХЛ, который прошел в Нур-Султане, "Спартак" одержал победу со счетом 4:1. "Барыс" сейчас потерпел четвертое поражение подряд.

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Фото и видео: ВКонтакте / ХК "Спартак" Москва