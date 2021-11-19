  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:47
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ак Барс" победил рижское "Динамо" в КХЛ

0 0

Матч закончился со счетом 3:1.

Казанский клуб "Ак Барс" победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на ледовой арене в столице Латвии вечером 18 ноября. Игра завершилась с результатом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей из Татарстана. В составе команды победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отметились на 5, 7 и 19 минутах Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфери Джордан Уил. Со стороны хозяев единственную шайбу на 53 минуте забросил Мэтт Лорито.

Напомним, что российский клуб "Ак Барс" одержал третью победу подряд в рамкахм текущего турнира КХЛ. Ассистировавший Лукоянову нападающий казанцев Александр Бурмистров реализовал свою 100-ю голевую передачу в чемпионате.

"Авангард" в гостях переиграл "Куньлунь" в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Ak Bars

Теги: ак барс, динамо, казань, кхл, латвия, рига
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии