"Ак Барс" победил рижское "Динамо" в КХЛ

Матч закончился со счетом 3:1.

Казанский клуб "Ак Барс" победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на ледовой арене в столице Латвии вечером 18 ноября. Игра завершилась с результатом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей из Татарстана. В составе команды победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отметились на 5, 7 и 19 минутах Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфери Джордан Уил. Со стороны хозяев единственную шайбу на 53 минуте забросил Мэтт Лорито.

Напомним, что российский клуб "Ак Барс" одержал третью победу подряд в рамкахм текущего турнира КХЛ. Ассистировавший Лукоянову нападающий казанцев Александр Бурмистров реализовал свою 100-ю голевую передачу в чемпионате.

"Авангард" в гостях переиграл "Куньлунь" в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Ak Bars