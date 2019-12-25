"Авангард" в гостях переиграл "Куньлунь" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:1.

"Авангард" в гостях переиграл "Куньлунь" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Российский форвард Никита Сошников забил гол Данная шайба стала первой для спортсмена, выступающего за команду из Омска. Встреча, прошедшая на стадионе "Арене-Мытищи" против китайских представителей завершилась с результатом 4:1.

Напомним, что для "драконов" поражение стало четвёртым подряд. Омские спортсмены Боба Хартли одержали третью победу подряд в КХЛ. Счет в матче открыл на 27 минуте защитник "Авангарда" Оливер Каски. В третьем периоде гости забросили ещё три шайбы за счет Никиты Сошникова, Павла Дедунова и Арсения Грицюка. "Куньлунь" смог ответить оппонентам только на 49-й минуте. Шайбу на свой счет записал хоккеист Джейк Челиос.

Далее "Авангард" выступит против "Металлурга". Встреча запланирована на 19 ноября. "Куньлунь" 20 ноября на выезде прибудет в Подольск, где сразится с "Витязем".

"Ванкувер" дома уступил "Колорадо" в НХЛ.

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