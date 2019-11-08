Московская налоговая выставила Заворотнюк счёт за долги. Актриса находится в больнице

Сумма накопилась за неуплату налога на имущество.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счёт за долги. Как оказалось, ФНС намерена взыскать с актрисы 24 тысячи рублей.

Долг образовался из-за неуплаты налога на имущество. Известно, что Заворотнюк владеет квартирой в самом центре Москвы.

Напомним, что в конце августа появилась информация, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельной болезнью. У актрисы якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга. Родственники звезды отказываются давать какую-либо официальную информацию по этому поводу. Тем временем в СМИ продолжает появляться информация о состоянии больной звезды.

Ранее мы сообщали о том, что муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге.

Видео:instagram/a_zavorotnyuk