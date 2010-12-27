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Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге
Сегодня, 9:41
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IRINA_CHALKINA

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге

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Петр чувствует себя хорошо и готов к работе.

В минувший четверг, 31 октября,  Татьяна Навка впервые привезла в Петербург мультимедиа-мюзикл на льду "Руслан и Людмила". На пресс-конференции появился муж Заворотнюк. 

В мюзикле принял участие Петр Чернышев, который является мужем Анастасии Заворотнюк. Напомним, что актриса тяжело больна и семья отказывается комментировать её состояние. Журналисты были уверены, что Чернышев к ним не выйдет. Однако, фигурист вышел для того, чтобы сделать общее фото. После он стремительно удалился. 

Навка заявила, что Черышев чувствует себя хорошо и готов к работе.

Ранее мы сообщали о том, что Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище.

Фото:Анастасия Заворотнюк/вк


 

Теги: заворотнюк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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