Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге

Петр чувствует себя хорошо и готов к работе.

В минувший четверг, 31 октября, Татьяна Навка впервые привезла в Петербург мультимедиа-мюзикл на льду "Руслан и Людмила". На пресс-конференции появился муж Заворотнюк.

В мюзикле принял участие Петр Чернышев, который является мужем Анастасии Заворотнюк. Напомним, что актриса тяжело больна и семья отказывается комментировать её состояние. Журналисты были уверены, что Чернышев к ним не выйдет. Однако, фигурист вышел для того, чтобы сделать общее фото. После он стремительно удалился.

Навка заявила, что Черышев чувствует себя хорошо и готов к работе.

Ранее мы сообщали о том, что Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище.

Фото:Анастасия Заворотнюк/вк



