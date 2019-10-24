В случае смерти звезды она будет погребена рядом с отцом, братом и супругой брата.

Анастасия Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище. В случае смерти звезду сериала "Моя прекрасная няня" похоронят рядом с отцом, братом и супругой брата. Об этом пишут "Дни.ру".

Дело в том, что Анкудиновское кладбище, где покоятся родные Анастасии, является закрытым. Участок здесь можно купить, только приняв участие в аукционе. Начальная цена за землю в этом месте стартует от 652 тысяч рублей. Однако есть и другой способ получить участок. Ранее им воспользовалась семья Заворотнюк, когда в январе 2018 года хоронила брата звезды Святослава и в 2019 году его супругу Надежду Кузнецову.

Скончавшийся в 2014 году отец актрисы, член Академии российского телевидения Юрий Заворотнюк был похоронен именно на Анкудиновском кладбище. В случае установления прямого родства родные могут быть погребены рядом с ним бесплатно.

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья Заворотнюк выбрала неслучайно. Рядом с ним в деревне Крекшино у них огромный загородный дом. Родственникам актрисы удобно ездить оттуда именно на это кладбище, навещая усопших родственников.

В конце августа появилась информация, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельной болезнью. У актрисы якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга. Родственники звезды отказываются давать какую-либо официальную информацию по этому поводу. Тем временем в СМИ продолжает появляться информация о состоянии больной звезды.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk