Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии "коварным ударом"

Экс-президент Боливии объяснил свою позицию о назначении на пост главы страны оппозиционного сенатора.

Эво Моралес назвал "самым хитрым и коварным ударом в истории" переход власти в к Жанин Аньес. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter. Оппозиционеры Боливии согласились признать и.о. президента второго вице-спикера сената. Экс-президент страны заметил, что сначала "правый" сенатор называет себя главой сената, а затем и временным главой государства без законодательного кворума

Аньес окружает "группа сообщников и вооруженная полиция, которые репрессируют людей". Ранее Конституционный суд подтвердил право Аньес выполнять возложенные на нее обязательства. По информации от главы МИД Бразилии, власти страны признали назначение оппозиционного кандидата на должность.

В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть) на законных основаниях пишут в Globo со ссылкой на дипломата

Ранее Piter.tv писал о том, что самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

