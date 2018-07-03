Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае

После дозаправки экс-президент Боливии продолжит маршрут до Мексики.

Самолет ВВС Мексики с Эво Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае. Такие сведения передали в "ТАСС" со ссылкой на мексиканское агентство Notimex. Журналисты уточнили, что это произошло из-за решением властей Перу закрыть свое воздушное пространство для данного борта. Экс-президенту Боливии пришлось приземлиться в Асунсьоне для дозаправки самолета. После этого воздушное средство направится в столицу Мексики - Мехико.

Напомним, что ранее президент Аргентины заявлял, что Лима дала "добро" для пролета ВВС Мексики лишь для того, чтобы военные могли забрать из Боливии Эво Моралеса. Об обратном перелете дипломаты не договаривались. Накануне правительство Мексики предоставило Моралесу политическое убежище после вынужденной отставки с поста президента Боливии. Ожидается, что экс-глава прибудет в Мехико утром по местному времени.

Ранее Piter.tv писал о том, что Моралес не просил убежища в России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/World Top ONE