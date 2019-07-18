Опытное животного одолело молодого хищника.

Молодой леопард напал на умного дикобраза и остался ни с чем. Об этом рассказали журналисты портала NDTV. Они ссылаются на информацию, полученную 16 мая офицером лесной службы Индии Рамеша Пандея. По словам эксперта, забавный случай произошел на территории заповедника Катарниагат в штате Уттар-Прадеш. Дикие животные встретились на участке трассы в ночное время суток. Очевидец опубликовал в Twitter ролик, на котором видно, что дикобраз при помощи хитрости смог отпугнуть хищника.

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Напомним, что в большинстве случаев леопардам удается победить дикобразов. Хищники учатся избегать острых иголок. Однако молодой самец не смог справиться с опытным животным.

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Видео: Twitter/Ramesh Pandey IFS