В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания

Отмечается, что детеныш начал отдаляться от логова на 15 метров.

В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда Олимпии начал изучать места обитания. Об этом сообщила пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Отмечается, что детеныш начал отдаляться от логова на 15 метров. Маленький леопард уже во всю обследует вольер, однако за ним следит его мама. В ведомстве напомнили, что это второй детеныш Олимпии.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке родила кенгуру.

Видео: Telegram / Центр восстановления леопарда на Кавказе