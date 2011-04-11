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В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания

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Отмечается, что детеныш начал отдаляться от логова на 15 метров.

В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда Олимпии начал изучать места обитания. Об этом сообщила пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Отмечается, что детеныш начал отдаляться от логова на 15 метров. Маленький леопард уже во всю обследует вольер, однако за ним следит его мама. В ведомстве напомнили, что это второй детеныш Олимпии.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке родила кенгуру.

Видео: Telegram / Центр восстановления леопарда на Кавказе

Теги: детёныш, леопард, сочи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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