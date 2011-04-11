В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания

В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда Олимпии начал изучать места обитания. Об этом сообщила пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе.
Отмечается, что детеныш начал отдаляться от логова на 15 метров. Маленький леопард уже во всю обследует вольер, однако за ним следит его мама. В ведомстве напомнили, что это второй детеныш Олимпии.
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Видео: Telegram / Центр восстановления леопарда на Кавказе
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