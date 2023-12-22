  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:40
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард

0 0

Животное заметили в Хасанском округе, на дороге у границ нацпарка.

В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".

На кадрах, снятых очевидцами, дальневосточный леопард перебегает дорогу. Животное заметили в Хасанском округе, на дороге у границ нацпарка "Земля леопарда". Он не стал отвлекаться на проезжавший рядом автомобиль и скрылся в лесу. По словам специалистов, водителю удалось запечатлеть взрослую особь, одного из 125 этих хищников, внесенных в Красную книгу.

Ранее мы сообщали, что Ленинградский зоопарк показал живых символов 2024 года.

Видео: Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

Теги: видео, леопард, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии