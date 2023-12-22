Животное заметили в Хасанском округе, на дороге у границ нацпарка.

В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".

На кадрах, снятых очевидцами, дальневосточный леопард перебегает дорогу. Животное заметили в Хасанском округе, на дороге у границ нацпарка "Земля леопарда". Он не стал отвлекаться на проезжавший рядом автомобиль и скрылся в лесу. По словам специалистов, водителю удалось запечатлеть взрослую особь, одного из 125 этих хищников, внесенных в Красную книгу.

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Видео: Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников