В заповеднике Токсово выбрали имя для маленького зубра

Как и планировалось, оно связано с недавним праздником 9 мая.

Жители 47-ого региона выбрали имя для детеныша зубра, который родился неделю назад в заповеднике Токсово. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Поскольку малыш появился на свет 10 мая, было решено назвать его в честь Дня Победы, прошедшего накануне. Среди вариантов встречались имена Дёма (9 мая), Мир, Виктор и Салют. В итоге теленку дали имя Гром в честь январской операции, которая состоялась в 1944 году под Ленинградом.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборга удивила пробежавшая через дорогу лисичка.

Фото: ВКонтакте / lenobl