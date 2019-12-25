В заповеднике Токсово выбрали имя для маленького зубра

Жители 47-ого региона выбрали имя для детеныша зубра, который родился неделю назад в заповеднике Токсово. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".
Поскольку малыш появился на свет 10 мая, было решено назвать его в честь Дня Победы, прошедшего накануне. Среди вариантов встречались имена Дёма (9 мая), Мир, Виктор и Салют. В итоге теленку дали имя Гром в честь январской операции, которая состоялась в 1944 году под Ленинградом.
Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборга удивила пробежавшая через дорогу лисичка.
Фото: ВКонтакте / lenobl
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