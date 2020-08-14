Молдавские фермеры заблокировали трассу под Кишиневом

Сельскохозяйственные работники хотят въехать в столицу ради протеста.

Молдавские фермеры заблокировали трассу Кишинев - Леушены. Об этом сообщили местные СМИ. Они рассказали, что рабочие прибыли на сельскохозяйственной технике. Они остановились около столицы.

Напомним, что протесты по стране проводятся в нескольких городах. Фермеры просят местную власть оказать им поддержку из-за потери урожая по причине засухи и града. Днем 14 августа две колонны тракторов направились к Кишиневу. Однако протестующих остановила полиция на въезде в город. Демонстрантов было решено разместить на ночь под мостом в районе Телецентр. Вторая группа осталась караулить дорогу. Кишиневская мэрия разрешила устроить манифестацию около Южного автовокзала, но без участия техники.

Мы завели трактора, чтобы ехать в Кишинев, пустите нас к Южному автовокзалу, куда мы должны были приехать с самого начала очевидец событий

На данный момент известно, что правоохранительные органы перекрыли дорогу тракторам.

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Видео: YT / PublikaMD