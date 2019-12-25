Ученые считают, что внеземная жизнь с наибольшей вероятностью находится в кольцевой области МП.

Млечный Путь признан населенным инопланетными цивилизациями. Об этом сообщили ученые из Калифорнийского технологического института, Лаборатории реактивного движения НАСА и Средней школы Сантьяго. Работа специалистов опубликована на портале arXiv.org.

Известно, что эксперты определили наиболее вероятное место для возникновения внеземной жизни в галактике. При анализе ученые учитывали такой фактор как самоуничтожение разумных существ и скорость изменений в рамках эволюционной системы. Для оценки распространенности и возраста инопланетных цивилизаций была использована модель. Рассмотрен вариант с абиогенезом (появления живой из неживой природы.

Ученые пришли к заключению, что наиболее вероятная область нахождения инопланетной жизни - это кольцевая. Она находится на расстоянии в четыре тысячи парсеков (один парсек равен 3,2 световому году) от центральной части Млечного Пути.

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