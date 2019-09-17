Митинг против фальсификаций на выборах в Петербурге закончился через час

Акция закончилась после выступления оппозиционеров.

В Петербурге прошел согласованный митинг против фальсификаций на выборах. Акция протеста началась в 19:00 на площади Ленина.

На сцене выступили члены штаба Навального, кандидаты в муниципальные депутаты и руководитель фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский.



На площади собрались сотни недовольных результатами голосования. Петербуржцы выступили против нарушений, которые были зафиксированы на минувших выборах. Среди них - вбросы бюллетеней, махинации с надомных голосованием, пропажа урн и угрозы в адрес наблюдателей, отметили выступающие. Участники митинга скандируют против подмены бюллетеней после голосования и пересчета голосов.

Акцию протеста контролировали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. По предварительным данным, обошлось без задержаний. Митинг закончился менее, чем через час. Некоторые петербуржцы предположили, что это может быть связано с началом матча "Зенит" - "Лион".

Видео: Piter.TV