В Петербурге под дождем начался митинг против фальсификаций на выборах

Оппозиционеры собрались у Финляндского вокзала в 19:00.

В Петербурге начался согласованный митинг против фальсификаций на выборах и политических репрессий. Протестующие собрались в 19:00 на площади Ленина. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял видео с места событий.

Организаторами выступили замглава штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева, депутат-"яблочник" Борис Вишневский и представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова, основатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански, координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

Митингующие собрались несмотря на дождь, однако попасть за металлические ворота смогли не все. Как сообщил корреспондент Piter.TV, некоторые горожане были вынуждены оставить свой зонт у входа.

Видео: Piter.TV