Смольный одобрил митинг против фальсификаций выборов

Он официально пройдет 17 сентября.

Комитет по правопорядку и законности петербургской администрации одобрил проведение митинга против фальсификации выборов и политических репрессий, об этом сообщили организаторы протестной акции.

Идея провести митинг во вторник, накануне принятия присяги Александром Бегловым, пришла к нескольким оппозиционерам. Организаторами выступили замглава штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева, депутат-"яблочник" Борис Вишневский и представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова, основатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански, координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

Митинг против фальсификаций и политических репрессий пройдет 17 сентября в 19.00 на площади у Финляндского вокзала.

Ранее мы писали о митинге по итогам петербургских выборов.

Фото: Piter.TV