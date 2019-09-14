На площади Ленина состоялся митинг по итогам петербургских выборов

Организаторами согласованного мероприятия выступили коммунисты.

Субботним днем 14 сентября на площади Ленина начался митинг, который был посвящен итогам губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге.

Городское отделение коммунистов осталось недовольно числом нарушений в ходе голосования, а также вспомнило о недавних протестах в столице Бурятии - Улан-Удэ. Безопасность на митинге обеспечивали несколько нарядов полиции и ОМОН.

Мероприятие собрало несколько десятков активистов, которые к 14 часам разошлись с площади.

Отметим, что представители оппозиционных партий Петербурга соберутся по тому же вопросу на площади Ленина 17 сентября. Соответствующая заявка была подана накануне в комитет по законности.

Нарушения на выборах в Петербурге были замечены на муниципальном уровне. Например, мы ранее рассказывали о спорных итогах голосования в МО "Остров Декабристов".

Видео: Piter.TV