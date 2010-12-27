В МО "Остров Декабристов" утвердили итоги выборов

Представители оппозиционных партий намерены обратиться в суд.

Днем 13 сентября в Василеостровском районе были подведены итоги муниципальных выборов. Сделано было это спустя несколько дней после подведения итогов единого дня голосования в Петербурге, который состоялся 8 сентября. Тогда горожане выбирали губернатора и муниципальных депутатов.

Трансляцию заседания, на котором подводились итоги выборов в округах №№21 и 22, вела представительница "Яблока" Александра Лобовикова. Было замечено, что после заседания в избирательную комиссию вошел неизвестный, который настоятельно попросил независимых кандидатов покинуть здание. Наблюдатели и юристы утверждают, что пересчет голосов сопровождался появлением бюллетенями с признаками фальсификаций.

Согласно подсчитанным заново бюллетеням, из десяти депутатских мандатов три получили кандидаты от "Яблока", пять - представители "Единой России", по одному досталось самовыдвиженцу Владимиру Барканову и Анастасии Давыдовой из ЛДПР.

После этого в соцсетях появилась аудиозапись, на которой были слышны голоса якобы главы избиркома и главы администрации МО, которые обсуждали предполагаемое давление со стороны администрации Василеостровского района.

Первоначально итоги выборов в округе были утверждены 11 сентября. Однако типографская ошибка в бюллетене стала поводом для проверки результатов муниципальных выборов. "Губернаторские" бюллетени проверять не стали. После повторного подсчета у представителей провластных партий улучшились результаты голосования, что изменило состав муниципального совета.

Фото: Piter.TV