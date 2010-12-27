В Петербурге планируется митинг против фальсификаций на выборах и политических репрессий

Мероприятие может состояться 17 сентября.

Общественные деятели и депутаты ЗакСа направили заявлению в администрацию Калининского района о проведении митинга. Об этом сообщил главный редактор "Новости Купчино" Владимир Волохонский в социальных сетях.

Как написано в заявлении, участники выступят против фальсификаций на выборах и политических репрессий. Митинг пройдет 17 ноября в 19:00 на площади Ленина. Среди заявителей - Борис Вишневский, Максим Резник, Красимир Врански, Надежда Тихонова и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудница полиции проигнорировала избиение члена избирательной комиссии в Петербурге.

Фото: Piter.TV, Владимир Волохонский / Facebook