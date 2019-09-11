Сотрудница полиции проигнорировала избиение члена избирательной комиссии в Петербурге

Мужчину ударили на глазах свидетелей, однако полицейский никак не прокомментировал ситуацию.

Члена участковой комиссии №1619 Петроградского района ударили на глазах у избирателей, членов избирательной комиссии и сотрудницы правоохранительных органов. Видео с камеры наблюдения активно распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как неизвестный ударил мужчину поддых, а затем ушел. При этом никто не обращает внимание на пострадавшего, в том числе девушка в погонах. На вопросы о том, почему она никак не отреагировала на инцидент, полицейский демонстративно отворачивается.

Пользователи группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" усомнились в действительности произошедшего. Некоторые комментаторы предположили, что сцена с избиением могла быть подстроена. На данный момент истинные мотивы поведения обидчика и поведения правоохранительницы неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муниципальный депутат "Новоизмайловского" оклеветала петербурженку.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished