Муниципальный депутат "Новоизмайловского" оклеветала петербурженку

Анонимы обещали женщине место на кладбище и грозились переломать руки.

Муниципальный депутат округа "Новоизмайловское" Валентина Шипилова попала под статью о клевете, сообщает "Фонтанка". Она отдана под суд за распространение ложных сведений о жительнице Петербурга.

Шипилова работает главврачом в поликлинике №48. Именно это учреждение и стало площадкой неприятного конфликта между женщинами.

Как выяснилось, потерпевшей стала петербурженка Татьяна Филимонова, муж которой состоит на учете в этой поликлинике. В 2016 прием у будущего депутата закончился разборками и вызовом полиции. Шипилова обвинила женщину в нанесении телесных повреждений. Посетительницу почти привлекли по статье "мелкое хулиганство", но состава правонарушения не обнаружили и дело прекратили – главврач ввела правоохранителей в заблуждение, ей никто не вредил.

На этом конфликт не закончился: Филимоновой стали поступать письма с угрозами переломать руки и ноги ей и ее мужу. Женщина получила сообщение о том, что для нее припасено место на кладбище. Уголовное дело возбудили лишь только после того, как Филимонова обратилась с частным обвинением в адрес нынешнего депутата.

Первое заседание назначено на 17 сентября.

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Фото: новоизмайловское.рф