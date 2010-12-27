Осарио и Караваев появились на поле в матче с "Лионом" с первых минут

Игра началась в 19:55 по московскому времени.

Сине-бело-голубые объявили список игроков, которые появятся на поле с первых минут матча с "Лионом". Матч начался на выезде в 19:55 на поле стадиона "Парк Олимпик Лионне"

Петербургский клуб сыграет с французской командой в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый состав "Зенита" в игре: вратарь Андрей Лунев, Братислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Отметим, что ранее тренер "Зенита" Сергей Семак не дал точного ответа, выйдет ли на поле новичок сине-бело-голубых Караваев.

Также Piter.TV сообщил о том, что "Лион-м" обыграл "Зенит-м" в первом матче молодежной Лиги чемпионов.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"