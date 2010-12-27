Сергей Семак поделился мнением о сопернике "Зенита" в следующем матче

Сине-бело-голубые прилетят во Францию для игры с "Лионом" 17 сентября.

Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак оценил противника сине-бело-голубых в следующем матче. Петербургская команда сыграет на выезде с французским "Лионом" завтра, 17 сентября. Интервью с наставником появилось на официальном сайте "Зенита".

"Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом", - сказал Семак о "Лионе".

Тренер отметил, что сине-бело-голубых ждет интересный и сложный матч. Каких-либо прогнозов наставник давать не стал, а отметил, что "Зенит" будет играть так, как "запланировал". По мнению Сергея Семака, в "Лионе" есть игроки, которые хорошо исполняют дальние удары, поэтому ударов из таких зон нужно допускать как можно меньше.

Выйдет ли на поле новый игрок петербургского клуба Караваев - пока неизвестно.

В пятницу, 13 сентября, "Зенит" победил "Арсенал" со счетом 3:1.

Фото: скриншот ФК "Зенит" / YouTube