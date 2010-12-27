"Зенит" вновь стал лидером РПЛ после матча с "Арсеналом"

Петербургский клуб обыграл тульскую команду со счетом 3:1.

Встреча "Зенита" с "Арсеналом" завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Таким образом, сине-бело-голубые вернули лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в домашнем матче.

В ворота соперников со стороны "Зенита" забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов, для которого гол стал первым за последний год. В ворота "Зенита" мяч забил Кантемир Берхамов на 57-й минуте.

На матче дебютировал новичок сине-бело-голубых Вячеслав Караваев, он вышел на поле на 90-й минуте.

Игра началась в 20:00 по московскому времени, на "Газпром Арену" пришли 42 431 зрителей. Для болельщиков подготовили обширную развлекательную программу.

В следующий раз "Зенит" сыграет на выезде с "Лионом" 17 сентября.

Видео: Piter.TV