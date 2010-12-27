Фанаты "Зенита" примут участие в "жутком квесте" и узнают свою судьбу перед матчем с "Арсеналом"

За два часа до начала игры футбольных фанатов ждут хоррор-развлечения.

Перед матчем "Зенит" - "Арсенал" 13 сентября болельщиков ждет "Парад кошмаров", гадание, чтение страшилок и "Жуткий квест". Пресс-служба сине-бело-голубых рассказала о развлекательной программе перед игрой 9-го тура РПЛ.

За два часа до начала матча в помещениях трибуны B начнется "Парад кошмаров" с участием мертвых невест, оборотней, скелетов и зомби. Главой парада станет Люцифер, который, как и остальная нечисть, не откажется сфотографироваться с болельщиками.



В углу трибуны B можно будет узнать свою судьбу, ведь там будет находиться специалистка по предсказаниями. Пресс-служба "Зенита" просит подготовить свои вопросы заранее, ведь время сеанса ограничено.

В холле третьего этажа трибуны В устроят "Жуткий квест" в стиле шоу "Форт Баярд". Участникам команды надо будет разгадывать загадки лесника с топором, искать ключи в емкостях с червями и слизнями, а также встретиться с безумным пластическим хирургом.

Помимо страшных развлечений на стадионе будут работать классические: киберспортивная площадка 1хСтавка, площадка Политеха, теннис от St.Petersburg Open, центры фанатских причесок и аквагрима и другие.

Попасть на "Газпром Арену" можно будет в 18:00, сам матч начнется в 20:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семак ждет возращения Кокорина.

Фото: ФК "Зенит"