Семак рассказал, что иметь Кокорина в команде – "мечта любого тренера"

Тренер "Зенита" признался, что ждет возвращения футболиста.

На пресс-конференции после товарищеского матча "Зенита" с "Сочи" главный тренер петербургской команды высказал свое отношение к Александру Кокорину.

"Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера", – сказал Семак.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве. Руководство "Зенита" обещало встретиться с Кокориным после его освобождения. Футболист ранее заявил, что готов бесплатно играть за "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru