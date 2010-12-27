Руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов

Сейчас футболист является свободным агентом.

В пресс-службе "Зенита" отреагировали на освобождение из колонии футболиста Александра Кокорина и разослали в СМИ сообщение о намерениях руководства.

Так, в "Зените" отметили, что решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. Как только это произойдет, руководство петербургского клуба встретится с Кокориным и обсудит его дальнейшие планы. Сейчас футболист является свободным агентом.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве.

Ранее на Piter.TV: Кокорин заявил, что готов бесплатно играть за "Зенит"

Фото: fc-zenit.ru