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Руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов
Сегодня, 11:09
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EvaRaskol

Руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов

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Сейчас футболист является свободным агентом.

В пресс-службе "Зенита" отреагировали на освобождение из колонии футболиста Александра Кокорина и разослали в СМИ сообщение о намерениях руководства.

Так, в "Зените" отметили, что решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. Как только это произойдет, руководство петербургского клуба встретится с Кокориным и обсудит его дальнейшие планы. Сейчас футболист является свободным агентом.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве.

Ранее на Piter.TV: Кокорин заявил, что готов бесплатно играть за "Зенит"

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, кокорин, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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