Кокорин заявил, что готов бесплатно играть за "Зенит"

Спортсмен отбывает заключение за хулиганство и нанесение вреда здоровью.

Футболист Александр Кокорин заявил, что готов бесплатно продолжить карьеру в "Зените". Слова спортсмена передали журналисты sport-express.ru.

Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек,

– сказал Кокорин

Напомним, что Мамаев и Кокорин осуждены за хулиганство и нанесение вреда здоровью. Известно, что в колонии футболисты ежемесячно получают зарплату в 11 тысяч 200 рублей. Они устроились в обязанности работников входит упаковка костюмов в течение 8 рабочих часов.

Ранее глава СИЗО заявил, что у спортсменов не получится "договориться" с ним о каких-либо послаблениях. Кормят Кокорина и Мамаева тем же, чем и обычных заключенных. Излишеств, не включенных в рацион, нет. Футболисты содержатся в бараке с 22 сокамерниками.

Ранее мы сообщали о том, что братья Кокорины будут вместе отбывать срок.

Фото: fc-zenit.ru