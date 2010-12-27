"Зенит" поприветствовал нового игрока Вячеслава Караваева

Правый защитник вновь вернулся в Россию.

Защитник голландского "Витесс" Вячеслав Караваев перешел в "Зенит", соглашение рассчитано на 4 года. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист начинал в ЦСКА, где провел два матча. Сезон-2014/15 Караваев сыграл на правах аренды в чешской "Дукле", а затем в "Яблонце". С 2016 года выступал за пражскую "Спарту" и отыграл 44 матча, защитника признали лучшим игроком сезона.

В январе 2018 присоединился к "Витессу".

Караваев играл за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов, а в марте 2019 впервые был приглашен в национальную сборную, но пока не дебютировал в ней.

В пресс-службе отметили, что правый защитник является "цепким и надежным игроком, умеющим подключиться к атаке и сделать обостряющую передачу".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из "Зенита" ушли Ригони и Мевля.



Фото: ФК "Зенит"