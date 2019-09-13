Видео: Себастьян Дриусси забил в ворота "Арсенала" второй гол

Теперь "Зенит" ведет со счетом 2:1.

"Зенит" вновь выбился в лидеры матча с "Арсеналом" и забил второй гол в ворота противника. Теперь сине-бело-голубые ведут со счетом 2:1.

На 67-й минуте игры Себастьяну Дриусси удалось забить гол в результате пенальти. Соавтором пенальти стал Далер Кузяев, отправивший Смольникова в штрафную проникающим пасом.

Напомним, первый тайм между "Зенитом" и "Арсеналом" закончился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Затем "Арсенал" сравнял счет. Матч начался в 20:00 на "Газпром Арене". На игру пришло 42 431 зрителей.

Видео: Piter.TV