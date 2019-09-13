"Зенит" ведет в счете после первого тайма матча с "Арсеналом"

В начале игры гол забил Артем Дзюба.

Первый тайм матча "Зенит" - "Арсенал" завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Гол забил нападающий Артем Дзюба на шестой минуте игры.

Два игрока тульского клуба, Бауэр и Денисов, получили желтые карточки. Футболисты "Зенита" не смогли в полной мере использовать голевые моменты, и на протяжении 40 минут счет оставался 1:0. К тайму добавили две дополнительных минуты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сутормин и Осарио не вошли в стартовый состав команды на матче "Зенита" с "Арсеналом".

Видео и фото: Piter.TV