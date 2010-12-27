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Сутормин и Осарио не вошли в стартовый состав команды на матче "Зенита" с "Арсеналом"
Сегодня, 19:34
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Сутормин и Осарио не вошли в стартовый состав команды на матче "Зенита" с "Арсеналом"

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А вот Дриусси и Сантос появятся на поле с первых минут.

Пресс-служба "Зенита" рассказала о составе команды петербургского клуба против тульского "Арсенала". Матч начнется 13 сентября в 20:00 по московскому времени на "Газпром Арене".

В первые минуты игры на поле появятся вратарь Андрей Лунев, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, полузащитники Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев и нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Новичок сине-бело-голубых Йордан Осорио пока что остался в запасных. 

Болельщиков ждала насыщенная развлекательная программа перед началом матча. Гостей стадиона встретили мертвые невесты и оборотни, а самых смелые смогли узнать свою судьбу у специалистки по предсказаниям. 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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