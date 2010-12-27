Сутормин и Осарио не вошли в стартовый состав команды на матче "Зенита" с "Арсеналом"

А вот Дриусси и Сантос появятся на поле с первых минут.

Пресс-служба "Зенита" рассказала о составе команды петербургского клуба против тульского "Арсенала". Матч начнется 13 сентября в 20:00 по московскому времени на "Газпром Арене".

В первые минуты игры на поле появятся вратарь Андрей Лунев, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, полузащитники Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев и нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Новичок сине-бело-голубых Йордан Осорио пока что остался в запасных.

Болельщиков ждала насыщенная развлекательная программа перед началом матча. Гостей стадиона встретили мертвые невесты и оборотни, а самых смелые смогли узнать свою судьбу у специалистки по предсказаниям.

Фото: ФК "Зенит"