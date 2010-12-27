"Зенит" официально представил Осорио и Караваева

Новички клуба сине-бело-голубых готовы к грядущим матчам.

11 сентября в магазине клуба на Невском состоялась презентация сентябрьских новичков "Зенита", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

По традиции, игроки нанесли свои номера на домашнюю форму: Караваев – номер 15, Осорио – 4.

"Чувствую себя отлично, готов на сто процентов. Уверен, что буду помогать команде", – поделился Вячеслав Караваев.

"Приехал с четкой целью — как можно скорее войти в ритм и стать частью команды", – сказал Йордан Осорио.

Для иностранного футболиста важно, что в команде играет аргентинец Эма Маммана: они говорят на одном языке. Так адаптироваться в команде будет легче, признался Осорио.

Напомним, что Караваев перешел в "Зенит" из голландского клуба "Витесс", а венесуэльца Осорио клуб взял в аренду.

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Фото: официальный сайт "Зенита"