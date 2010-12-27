Самые дешевые стоят 300 рублей, самые дорогие – 1800 рублей.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл продажу билетов на ближайшие домашние матчи. Самые дешевые стоят 300 рублей, самые дорогие – 1800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Уточняется, что в кассах появились билеты на игры с "Арсеналом", "Рубином" и "Ростовом". Встреча с тульским "Арсеналом" намечена на 13 сентября. Казанский "Рубин" сыграет против "Зенита" 21 сентября, а "Ростов" – 19 октября. Все матчи пройдут на "Газпром Арене".

Перед встречей с "Арсеналом" на стадионе пройдет традиционный "фан-променад". В этот раз для болельщиков подготовили развлекательную программу в стиле хоррор. Петербуржцев ждет "Парад кошмаров", гадание, чтение страшилок и "Жуткий квест".

Ранее мы писали, что фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга.

Фото: fc-zenit.ru